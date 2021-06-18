В Петербурге хулиганы «кавказской» внешности избили пассажиров в метро

Накануне вечером, около 21 часа в Елизаветинскую больницу со станции «Приморская» были доставлены, 22-летний житель Кингисеппского района Ленобласти и 44-летний приезжий из Тамбовской области с закрытыми черепно-мозговыми травмами и ушибами мягких тканей лица. В вагоне поезда их избили трое неизвестных «кавказской» внешности.

По предварительным данным, они в вагоне поезда метро вступились за девушку, к которой приставали трое неизвестных «кавказской» внешности.

Изъяты записи видеонаблюдения, составлена ориентировка.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 213 УК РФ (хулиганство).