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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге хулиганы «кавказской» внешности избили пассажиров в метро

В Петербурге хулиганы «кавказской» внешности избили пассажиров в метро

0
51
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PiXABAY
Полиция Василеостровского района Петербурга ищет троих хулиганов «кавказской» внешности, избивших пассажиров метро.

Накануне вечером, около 21 часа в Елизаветинскую больницу со станции «Приморская» были доставлены, 22-летний житель Кингисеппского района Ленобласти и 44-летний приезжий из Тамбовской области с закрытыми черепно-мозговыми травмами и ушибами мягких тканей лица. В вагоне поезда их избили трое неизвестных «кавказской» внешности.
По предварительным данным, они в вагоне поезда метро вступились за девушку, к которой приставали трое неизвестных «кавказской» внешности.
Изъяты записи видеонаблюдения, составлена ориентировка.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 213 УК РФ (хулиганство).

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: метро хулиганство Васильевский остров
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