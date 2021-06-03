В Ленобласти после пожара в вагончике-бытовке нашли останки человека

Сегодня ночью, около 2 часов в экстренные службы Всеволожского района Ленинградской области обратился депутат Госдумы, боксёр и житель деревни Сярьги Николай Валуев. Он сообщил, что по соседству с его участком горит вагончик-бытовка.

Возгорание удалось ликвидировать через полчаса. Огонь охватил 24 квадратных метра.

На пепелище, среди завалов полицейские обнаружили человеческие останки. Их отправили в морг на экспертизу.

Правоохранителям Валуев, по данным 47news, сообщил, что вагончик появился за его забором более 10 лет, а кому он принадлежит, депутат не знает.