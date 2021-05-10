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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге иномарка сбила 3-летнего ребенка

В Петербурге иномарка сбила 3-летнего ребенка

0
28
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
Яндекс
В результате ДТП в Красногвардейском районе Петербурга пострадал 3-летний ребенок

Накануне вечером, около 18 часов 30 минут у дома 40/2 на проспекте Энтузиастов 26-летний водитель, управляя своим автомобилем «Пежо Тревелер», во дворе сбил 3-летнего малыша, гулявшего с отцом у своего дома.

Медики диагностировали у ребенка ушиб носа, перелом большой берцовой кости, оскольчатый перелом левой голени со смещением, ушибы и ссадины  тканей головы и живота. Состояние малыша оценивается как тяжелое.
Выясняются обстоятельства дорожного происшествия, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Красногвардейский район ДТП пострадавший пешеход дети
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