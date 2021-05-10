В Петербурге иномарка сбила 3-летнего ребенка

Накануне вечером, около 18 часов 30 минут у дома 40/2 на проспекте Энтузиастов 26-летний водитель, управляя своим автомобилем «Пежо Тревелер», во дворе сбил 3-летнего малыша, гулявшего с отцом у своего дома.

Медики диагностировали у ребенка ушиб носа, перелом большой берцовой кости, оскольчатый перелом левой голени со смещением, ушибы и ссадины тканей головы и живота. Состояние малыша оценивается как тяжелое.

Выясняются обстоятельства дорожного происшествия, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.