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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге молодой парень выжил, упав с 9-го этажа

В Петербурге молодой парень выжил, упав с 9-го этажа

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
ВКонтакте
В Сосновой Поляне юный петербуржец выжил, упав с 9-го этажа.

В минувшую среду поздним вечером, около 23 часов у дома 10 по улице Пионерстроя прохожие обнаружили покалеченного парня. С тяжелейшими травмами пострадавшего доставили в НИИ скорой помощи и поместили в реанимацию. От пациента исходил сильный запах алкоголя.
В квартире обнаружили тетрадь с записями суицидального характера. Хозяин жилища, 19-летний неработающий, пояснил, что его 18-летний приятель полторы недели назад напросился пожить у него, так как у него «проблемы». Все это время юноша сильно злоупотреблял алкоголем. Вечером 5 мая хозяин уехал по делам, а гость попросил запереть его. В комнате парня при этом находилось большое количество выпивки.
6 мая в 01:20, когда владелец квартиры возвращался домой на такси, ему позвонили сотрудники полиции и сообщили о происшествии. Открыв дверь своим ключом, мужчина обнаружил пустую комнату и открытое окно.

Источник: Конкретно.ру
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