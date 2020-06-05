В Купчино пенсионер выпал из окна

Вчера поздним вечером, около 23 часов от дома 42/1 по Софийской улице неизвестного мужчину, на вид 70 лет, доставили в НИИ скорой помощи. По предварительным данным, пенсионер упал с 4-го этажа.

Мужчину госпитализировали в тяжелейшими травмами и переломами и поместили в шоковую реанимацию. Около 1 часа ночи 5 июня пациент скончался.

Личность погибшего и обстоятельства происшествия устанавливаются.