Вчера поздним вечером, около 23 часов от дома 42/1 по Софийской улице неизвестного мужчину, на вид 70 лет, доставили в НИИ скорой помощи. По предварительным данным, пенсионер упал с 4-го этажа.
Мужчину госпитализировали в тяжелейшими травмами и переломами и поместили в шоковую реанимацию. Около 1 часа ночи 5 июня пациент скончался.
Личность погибшего и обстоятельства происшествия устанавливаются.
В Купчино пенсионер выпал из окна
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Опубликовал: Вадик Котов
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Во Фрунзенском районе Петербурга пожилой мужчина выпал из окна
Вчера поздним вечером, около 23 часов от дома 42/1 по Софийской улице неизвестного мужчину, на вид 70 лет, доставили в НИИ скорой помощи. По предварительным данным, пенсионер упал с 4-го этажа.
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