В Колпино подросток попал под электричку

Накануне вечером, около 16:40 часов шестнадцатилетний учащийся 8 класса Красноборской средней школы Тосненского района Ленинградской области был доставлен в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе с диагнозом: рельсовая сочетанная травма, шок 2 и 3 степени, открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа, ушиб головного мозга, перелом правого голенного сустава, травматическая ампутация 1 и 2 пальцев правой стопы.

Подростка сбил электропоезд на станции Колпино. Состояние пациента тяжелое.