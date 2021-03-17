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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге полицейские пресекли бизнес двух братьев аферистов

В Петербурге полицейские пресекли бизнес двух братьев аферистов

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
ГУ МВД
Под видом полицейских они обзванивали петербуржцев и убеждали в необходимости передачи денег для помощи родственникам.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России совместно с коллегами из Приморского района задержали двух братьев, 32 и 38 лет, подозреваемых в серии мошенничеств. Старший из задержанных ранее уже был судим за ряд имущественных преступлений и наркотики. Освободившись из мест заключения всего несколько месяцев назад, он разработал новую мошенническую схему, задействовав своего младшего брата в качестве курьера.

Под видом сотрудника правоохранительных органов злоумышленник обзванивал доверчивых петербуржцев, рассказывая о том, что их близкий родственник якобы стал участником страшного ДТП и за непривлечение его к ответственности необходимо заплатить. Для каждого нового звонка своей жертве злоумышленники приобретали недорогие мобильные телефоны, которые потом утилизировали. Что интересно, передача денежных средств осуществлялась бесконтактным способом: лжеполицейский по телефону давал жертве четкую инструкцию, согласно которой деньги сбрасывались в пакете из окна, где их сразу же и подбирал курьер.

На данный момент установлены восемь человек, пострадавших от противоправной схемы. В основном это люди пожилого возраста, проживающие в разных районах города. Так, одной из таких жертв стала 88-летняя жительница дома на Дибуновской улице. Испугавшись за свою дочь, которой якобы грозила уголовная ответственность, пенсионерка скинула в окно курьеру завёрнутые в пакет 400 тысяч рублей. На данный момент установлено, что общий ущерб от противоправной схемы составил порядка 2 миллионов рублей.

Что примечательно, задержанные регулярно меняли местожительство, посуточно арендуя квартиры в разных районах.

По всем установленным фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество).

В настоящее время полицией проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия по установлению других эпизодов противоправной деятельности задержанных.

Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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