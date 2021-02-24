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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти санитар изнасиловал падчерицу

В Ленобласти санитар изнасиловал падчерицу

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70
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
Яндекс
В Ломоносовском районе Ленобласти санитара петербургской городской больницы подозревают в насилии на несовершеннолетней

В минувший понедельник к полицейским Ломоносовского района Лениенградской области обратилась 33-летняя медсестра больницы. Женщина заявила на своего коллегу и сожителя, 37-летнего санитара. По словам заявительницы, гражданский муж по месту жительства
совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её 13-летней дочери.
В тот же день подозреваемый был задержан. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Ломоносовский район насильник педофил
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