В минувший понедельник к полицейским Ломоносовского района Лениенградской области обратилась 33-летняя медсестра больницы. Женщина заявила на своего коллегу и сожителя, 37-летнего санитара. По словам заявительницы, гражданский муж по месту жительства
совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её 13-летней дочери.
В тот же день подозреваемый был задержан. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ.
В Ленобласти санитар изнасиловал падчерицу
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Опубликовал: Fedorov
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В Ломоносовском районе Ленобласти санитара петербургской городской больницы подозревают в насилии на несовершеннолетней
В минувший понедельник к полицейским Ломоносовского района Лениенградской области обратилась 33-летняя медсестра больницы. Женщина заявила на своего коллегу и сожителя, 37-летнего санитара. По словам заявительницы, гражданский муж по месту жительства
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