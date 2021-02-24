В Ленобласти санитар изнасиловал падчерицу

В минувший понедельник к полицейским Ломоносовского района Лениенградской области обратилась 33-летняя медсестра больницы. Женщина заявила на своего коллегу и сожителя, 37-летнего санитара. По словам заявительницы, гражданский муж по месту жительства

совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её 13-летней дочери.

В тот же день подозреваемый был задержан. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ.