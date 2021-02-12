В Петро-Славянке при взрыве газопровода погиб человек

Вчера вечером в 17:38 в службу «112» поступило сообщение о том, что между Вокзальной улицей и Речным переулком произошел сильный хлопок, виден огонь. Как выяснилось, на месте происшествия проводились несогласованные ремонтные бурильные работы, в результате чего оказался поврежден газопровод. Из-за утечки газа вспыхнул частный двухэтажный жилой дом и бытовка рядом в Речном переулке.

На месте происшествия обнаружен обгоревший труп хозяина дома, 36-летнего неработавшего местного жителя.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).