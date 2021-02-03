В Ленобласти мигрант задержан по подозрению в насилии над малолетним ребенком

Накануне вечером к городе Подпорожье Ленинградской областив местную полицию поступило заявление 41-летней жительницы райцентра. Женщина указала на 50-летнего Сулаймона. По ее словам, 31 января гражданин Узбекистана в своей квартире на Красноармейской улице совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее 11-летней дочери.

Спустя три часа мигрант был задержан по «горячим следам» на Свирской улице.

По данному факту следователями СК возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ.