В Петербурге пенсионерка обвинила в краже мастера газовой службы

Накануне, 11 января в Московском районе Петербурга 80-летняя пенсионерка обнаружила пропажу 35 евро и 130 000 норвежских крон. Валюта хранилась в тайнике - под духовым шкафом газовой плиты. Ущерб составил 1 126 999 рублей.

В краже денег бабушка обвиняет мастера газовой службы, который вечером 21 декабря в квартире в доме 33/3 по Витебскому проспекту проводил работы по демонтажу и выбросу газовой плиты Elenberg.

По заявлению проводится проверка.