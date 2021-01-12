Накануне, 11 января в Московском районе Петербурга 80-летняя пенсионерка обнаружила пропажу 35 евро и 130 000 норвежских крон. Валюта хранилась в тайнике - под духовым шкафом газовой плиты. Ущерб составил 1 126 999 рублей.
В краже денег бабушка обвиняет мастера газовой службы, который вечером 21 декабря в квартире в доме 33/3 по Витебскому проспекту проводил работы по демонтажу и выбросу газовой плиты Elenberg.
По заявлению проводится проверка.
В Петербурге пенсионерка обвинила в краже мастера газовой службы
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Опубликовал: Fedorov
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Пожилая жительница Московского района лишилась накоплений в валюте на сумму свыше 1 миллиона рублей
Накануне, 11 января в Московском районе Петербурга 80-летняя пенсионерка обнаружила пропажу 35 евро и 130 000 норвежских крон. Валюта хранилась в тайнике - под духовым шкафом газовой плиты. Ущерб составил 1 126 999 рублей.
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