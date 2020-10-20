Накануне поздно вечером в 23:40 к полицейским поступило сообщение из ресторана «Небесный ФУД город» на улице Кораблестроителей, что в заведении дерутся 7-8 человек из Китая, бьют посуду. К моменту приезда правоохранителей конфликт был исчерпан.
Из ресторана бригадой скорой помощи в Мариинскую больницу с различными телесными повреждениями были доставлены граждане Китая в возрасте 19, 24 и 26 лет. Двое из них студенты Горного университета, третий учится в Политехническом университете. Двое из них были нетрезвы. После оказания медицинской помощи их отпустили. Диагноз третьего уточняется.
В помещение ресторана установлены камеры видеонаблюдения, но записи не сохраняются, уточняет Агентство.
В Петербурге китайцы устроили пьяный погром в ресторане
0
25
Опубликовал: Fedorov
Фото:
© CC0
Китайские студенты устроили драку в ресторане на Васильевском острове
Накануне поздно вечером в 23:40 к полицейским поступило сообщение из ресторана «Небесный ФУД город» на улице Кораблестроителей, что в заведении дерутся 7-8 человек из Китая, бьют посуду. К моменту приезда правоохранителей конфликт был исчерпан.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"