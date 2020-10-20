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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге китайцы устроили пьяный погром в ресторане

В Петербурге китайцы устроили пьяный погром в ресторане

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
© CC0
Китайские студенты устроили драку в ресторане на Васильевском острове

Накануне поздно вечером в 23:40 к полицейским поступило сообщение из ресторана «Небесный ФУД город» на улице Кораблестроителей, что в заведении дерутся 7-8 человек из Китая, бьют посуду. К моменту приезда правоохранителей конфликт был исчерпан.
Из ресторана бригадой скорой помощи в Мариинскую больницу с различными телесными повреждениями были доставлены граждане Китая в возрасте 19, 24 и 26 лет. Двое из них студенты Горного университета, третий учится в Политехническом университете. Двое из них были нетрезвы. После оказания медицинской помощи их отпустили. Диагноз третьего уточняется.
В помещение ресторана установлены камеры видеонаблюдения, но записи не сохраняются, уточняет Агентство.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Васильевский остров драка иностранные граждане
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