В Петербурге судента задержали с партией наркотиков

В ночь на 8 июня у дома 29/31 по набережной реки Екатерингофки наряд ДПС для проверки остановил «Митсубиши Лансер». Управлял иномаркой 24-летний Кевин, студент 1 курса одного из петербургских ВУЗов. В машине также находилась 27-летняя пассажирка. У молодого человека присутствовали признаки алкогольного опьянения. Полицейские решили проверить и спутницу студента. В результате в дамской сумочке был обнаружен пакет с наркотическим средством «мефедрон» весом около 200 граммов. Молодой человек сразу признался, что наркотик принадлежит ему. Запрещенное вещество он забрал из тайника-закладки в лесу в районе поселка Рощино Ленинградской области, а приобрел наркотик через интернет-площадку в даркнете. При этом студент заверил инспекторов ДПС, что его спутница ничего о содержимом пакета не знала.

После этого на место была вызвана следственно-оперативная группа УМВД России по Кировскому району Петербурга для проведения процессуальных действий. По результатам проведенной экспертизы изъятого вещества в отношении Кевина возбудили уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств). В ходе обыска по месту жительства подозреваемого на улице Декабристов изъяты предметы, подтверждающие его причастность к незаконному обороту наркотиков.

Молодой человек задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.