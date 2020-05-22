В Петербурге сообщение об угоне вывело полицейских к виновнику смертельного ДТП

Вечером в минувшую среду, около 20:00 часов к полицейским Кировского района Петербурга обратилась 23-летняя петербурженка, которая сообщила о том, от дома 56 по улице Подводника Кузьмина неизвестный злоумышленник совершил хищение автомобиля «Чери Тига» красного цвета. Примечательно, что за час до сообщения женщины в полицию поступила информация, что на остановке общественного транспорта по улице Счастливой машина с такими же приметами сбила женщину, а водитель уехал, скрывшись с места происшествия. Позже в полицию поступила телефонограмма о госпитализации женщины, которая впоследствии от полученных травм скончалась в медучреждении.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили указанный автомобиль с признаками ДТП во дворе дома по проспекту Народного Ополчения.

Полицейские опросили женщину, которая сделала заявку о хищении автомобиля. Она пояснила, что вечером домой пришел ее 25-летний муж, и попросил дать сообщение в в полицию о том, что со двора угнали принадлежащий ей автомобиль. На расспросы о том, что произошло, муж ответил, что совершил ДТП сбил человека. Гражданка испугалась и сообщила в полицию об угоне.

Сотрудники полиции задержали мужчину. Выяснилось, что данный гражданин ранее судим по аналогичной статье.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Решается вопрос о принятии процессуального решения по факту ложного доноса.