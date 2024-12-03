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Питерец.ру » Политика » Ерохин то чем не угодил?

Ерохин то чем не угодил?

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
78.ru
Футболиста Александра Ерохина включили в перечень лиц, угрожающих безопасности Украины 

«Питерец.ру» сообщает, что футболист «Зенита» Александр Ерохин включен в список лиц, которые якобы угрожают безопасности Украины. Речь идет о попадании в базу данных украинского сайта «Миротворец» (данный ресурс призван в РФ экстремистским и запрещен на территории РФ). 

Вместе с Ерохиным туда был включен игрок самарских «Крыльев» Иван Сергеев. Оба футболиста встречались с участниками СВО и членами их семей, причем это было в 2023 году – акция проходила во время тренировки «Зенита» (Сергеев как раз выступал тогда за клуб из Петербурга).

Кстати, в этот список ранее уже попадали тренер Сергей Семак, глава правления «Зенита» Александр Медведев и игрок Александр Соболев. Причем последний удостоился такой чести еще во время выступления за «Спартак».
  

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