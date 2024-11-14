Пропагандировать бездетность нельзя, а монахом быть можно

Депутаты Госдумы приняли закон, запрещающий «пропаганду чайлдфри». Для этого понадобилось второе и третье чтение.

Теперь нельзя будет распросранять информацию, призывающую отказываться от деторождения. Речь идет о фильмах, публикациях в интернете и СМИ. Данная мера нужна, чтобы в СПб и других городах страны не возникало потенциальных демографических проблем.

При этом пропагандировать монашество, которое уже по определению не предполагает рождение детей, не запрещается. Так что бы быть монахом и продвигать подобные идеи можно – новый закон не ограничивает в данном вопросе.

«Питерец.ру» отмечает, что введение налога на бездетность тоже не планируется. Подобная инициатива даже не обсуждалась.