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Питерец.ру » Политика » С наценками нужно бороться!

С наценками нужно бороться!

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Депутаты предложили механизм для борьбы с наценкой на социально значимые товары

Проблема наценок на важные продукты становится поводом для возмущения граждан. Люди недовольны тем, что цены порой растут как грибы после дождя. Причем в каких-то случаях подорожание становится странным.

«Питерец.ру» сообщает, что данным вопросом всерьез занялись депутаты ЗакСа. Парламентарии предложили новый законопроект, согласно которому магазины будут обязаны уведомлять покупателей о наценке на социально значимые товары. Иными словами, рядом с ценником должен быть указан размер наценки в процентах.

По мнению парламентариев, это позволит улучшить прозрачность ценообразования и повысить его объективность. Данная идея должна предотвратить случаи спекулятивного роста стоимости товаров.

В общем, инициатива хорошая – посмотрим, будет ли она принята, и каким образом это все начнет работать.

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