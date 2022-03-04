Не повышайте цены, а то пожалуемся

Нестабильная экономическая ситуация приводит к росту стоимости различных товаров. При этом ФАС Петербурга приняла решение о жестком контроле цен. С сегодняшнего дня жители города могут обратиться с жалобами на повышение стоимости товара.

Ситуации со скачком цен будут проверяться представителями антимонопольной службы. Для этого будет работать горячая линия. Подать заявку петербуржцы смогут через официальный сайт ФАС.

«Питерец.ру» сообщает, что ранее торговые цены уже приняли решение об ограничении наценок на продукты. Однако реальные действия могут оказаться совершенно иными. Практика показывает, что некоторые компании пытаются дополнительно нажиться во время таких ситуаций.

Безусловно, работать в убыток никто не обязан. Если повышение цен носит объективный характер, в ФАС не станут предъявлять по этому поводу каких-либо претензий. Если же накрутки окажутся необоснованными, нарушителей ждут большие проблемы.