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Питерец.ру » Политика » Сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев задержан по делу о подготовке убийства: Совет Федерации уже лишил его неприкосновенности

Сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев задержан по делу о подготовке убийства: Совет Федерации уже лишил его неприкосновенности

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
newstula.ru
В СМИ сейчас обсуждают всё новые подробности громкого задержания.

Завтра представляющему Тульскую область в Совете Федерации Дмитрию Савельеву исполнится 56 лет, а сегодня его задержали и уже лишили парламентской неприкосновенности. Савельев подозревается в приготовлении к убийству своего знакомого из-за личной неприязни. Пока обстоятельства дела покрыты туманом, но в СМИ просочилась информация, что было инсценировано убийство, а факт передачи Савельевым вознаграждения (называется сумма порядка 8,5 млн рублей) за это тому, кто должен был стать исполнителем, станет важным доказательством в ходе следствия.

«Питерец.ру» приводит слова главы комитета верхней палаты российского парламента по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса:

«Совет Федерации в соответствии с ч.2 ст. 98 Конституции принял Постановление о лишении неприкосновенности сенатора Савельева Дмитрия Владимировича и дал согласие на его задержание».

Дмитрий Савельев приобрёл широкую известность в Нижегородской области примерно четверть века назад, когда буквально ворвался в региональную политику в качестве медиа-магната. В 1999 году Савельев победил в Сергачском одномандатном округе будущего первого секретаря Нижегородского обкома КПРФ Николая Рябова.

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