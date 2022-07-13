Что с финской визой?

«Питерец.ру» напоминает, что долгое время жители России не могли получить визу в Финляндию. Такие сложности были обусловлены ограничениями из-за пандемии. Визы оформлялись лишь в некоторых случаях.

Теперь же снова можно подавать документы на визу через консульство в Петербурге. Однако возник большой ажиотаж. В июне было подано 10 тыс. заявлений. В июле их поступает по 550 шт. каждый день.

Поэтому получить визу быстро не получится. Слоты на обычную подачу документов уже распределены до середины августа. Но настойчивые граждане могут получить свой шанс.

Бывает, что некоторые люди отказываются от забронированных ранее слотов. И кому-то удается «протиснуться», чтобы подать документы. Так что упорство и терпение вознаграждаются.