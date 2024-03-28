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Питерец.ру » Политика » Глава ФСБ о теракте в «Крокусе»

Глава ФСБ о теракте в «Крокусе»

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
regnum.ru
Что можно сказать о заказчиках теракта в Подмосковье?

Руководитель ФСБ РФ Александр Бортников рассказал о предварительных результатах расследования теракта в «Крокусе». По мнению экспертов, акцию готовили как исламские радикалы, так и западные спецслужбы.

Также непосредственное отношение к этому имеет Украина. Участники теракта быстро продвигались к украинской границе, где их ждали. Российские правоохранители сделали все возможное, чтобы не дать террористам выехать за пределы РФ.

При этом, по словам Бортникова, заказчик теракта пока еще не установлен. Но имеющиеся наработки указывают на причастность американских и британских спецслужб.

«Питерец.ру» напоминает, что во время трагедии в подмосковном «Крокусе» погибло 143 человека. Многие из этих людей умерли в больнице.

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