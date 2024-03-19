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Питерец.ру » Политика » У рекордной явки избирателей есть объективные причины

У рекордной явки избирателей есть объективные причины

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
kamgov.ru
Явка избирателей на президентских выборах стала рекордной – чем это объясняется?

«Питерец.ру» отмечает, что явка избирателей на выборах оказалась рекордной для постсоветской России. Отдали свои голоса почти 77,5% граждан. В СПб этот показатель составил 74%.

При этом наблюдатели отмечали, что голосовали даже безногие инвалиды, отшельники и т. д. Чем же объясняется такая активность граждан? К тому же было понятно, что победит Владимир Путин – его рейтинг был слишком высок и не давал надежды другим кандидатам.

Причина такой явки лежит на поверхности. Российский народ не только поддержал действующий курс президента, но и выразил протест по отношению к Западу. Люди пришли на избирательные участки, чтобы утереть нос всяким Байденам, Шольцам, Макронам и прочим деятелям недружественных нам стран.

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