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Питерец.ру » Общество » Без силовиков и айтишников никуда

Без силовиков и айтишников никуда

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Порядок на выборах обеспечили росгвардейцы и техспециалисты

«Питерец.ру» сообщает, что порядок на выборах в Северной столице и Ленобласти обеспечивали сотрудники Росгвардии. Они присутствовали на избирательных участках, отвечая за охрану и безопасность. Эти задачи росгвардейцы решали совместно с полицией.

Помещения, где проходило голосование, были тщательно обследованы на предмет нахождения подозрительных вещей. Кроме того, ночью дежурили 250 экипажей, которые охраняли 2300 участков. За время выборов каких-либо серьезных инцидентов не произошло. Ответственные службы эффективно справились со своей задачей.

Но во время выборов работа была не только у росгвардейцев и полиции. Серьезно потрудиться пришлось техническим специалистам, поскольку на сайты, задействованные в голосовании, подвергались атакам зарубежных хакеров. Осуществить свои действия злоумышленникам не удалось – все DDoS-атаки оказались отбиты.

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