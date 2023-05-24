В Петербурге согласовали кандидатуру Валерия Калугина на пост Уполномоченного по защите прав предпринимателей

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга согласовали кандидатуру Валерия Калугина на пост Уполномоченного по защите прав предпринимателей. Утвердить Калугина в должности предложил Губернатор Александр Беглов. Ранее пост покинул Александр Абросимов, занимавший его около 10 лет.

– Мы очень тесно сотрудничали с Александром Абросимовым и, уверен, что продолжим работу на таком же высоком уровне с Валерием Калугиным, – сказал Председатель ЗС СПб Александр Бельский.

Своими основными задачами Валерий Калугин назвал организацию системной работы с предпринимательским сообществом с целью выявления и решения проблемных вопросов, а также повышение «прозрачности процедур взаимодействия бизнеса и власти».

Валерий Калугин трудился как в бизнесе, так и в органах исполнительной власти. С 1994 года занимал руководящие посты в городских Комитете по земельным ресурсам и землеустройству, Комитете имущественных отношений, ФГУ «Земельная кадастровая палата по городу Санкт-Петербургу», ООО «Консалтинговая группа ВВК». Во главе Комитета имущественных отношений он организовал эффективную работу с задолженностью по аренде городских помещений. С 2020 года работал заместителем руководителя администрации Губернатора Санкт-Петербурга.