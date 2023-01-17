Депутаты выходят на работу

«Питерец.ру» отмечает, что парламентарии Северной столицы приступают к заседаниям после паузы, вызванной новогодними праздниками. На первом же заседании будет рассмотрено множество инициатив.

Народные избранники обсудят меры поддержки предпринимателей, которые понесли потери в результате санкций. Также рассмотрят вопрос относительно поощрения спортсменов, которые заняли высокие места в российских соревнованиях.

Отдельно внимания заслуживает проект помощи волонтеров. Его авторы предлагают страховать таких добровольцев от тех рисков, которые становятся следствием этой деятельности. Это особенно касается людей, работающих в красных зонах и горячих точках. В общем, у депутатов насыщенная программа.