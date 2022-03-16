А Беглов то причем?

«Питерец.ру» сообщает, что глава Петербурга Александр Беглов попал в список лиц, против которых Великобритания ввела санкции. Чем не угодил наш градоначальник непонятно? Но Александру Дмитриевичу запретили въезд в страну, куда он и не собирался. Еще заморозили активы, которых нет.

Создается впечатление, что санкции вводятся ради громких заголовков. Иначе как объяснить этот сюрреалистический маразм?! Британия включила в свой «черный список» бывших спортсменов Николая Валуева и Антона Шипулина. Ну а происходящее вокруг Романа Абрамовича – это вообще дикость.

Вот как ведут себя так называемые английские джентльмены. По цивилизованному они поступают. Все сводится к тому, чтобы лишить, наказать, запретить, отобрать. Причем не так важно у кого именно. Главное, чтобы этот человек имел отношение к России. Вот и губернатору нашему досталось. Чему тут удивляться?