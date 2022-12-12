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Питерец.ру » Политика » Борются за финансовую систему

Борются за финансовую систему

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
24newnews.ru
Борьба России и США определит, какой окажется будущее финансовой системы

Аналитики отмечают, что РФ и США ведут активную финансовую борьбу. Причем она является «титанической». Запад ввел серьезные санкции против России. В ответ на это РФ предприняла контрмеры.

Часть замороженных средств была направлена на оплату госдолга. Еще введена оплата за газ в рублях. Ну а в случае введения потолка цен на нефть Россия и вовсе откажется ее поставлять.

В странах НАТО растет недовольство, поскольку антироссийские санкции приводят к проблемам для тех, кто их ввел. В Европе растут протестные настроения. Эксперты считают, что исход борьбы России и США определит будущее мировой финансовой системы.

«Питерец.ру» отмечает, что противостояние в финансовой сфере сказывает на стране вообще и Петербурге в частности. Однако экономика города продемонстрировала способность противостоять внешнему давлению.

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