Наш газ им не нужен?

Газовая эпопея продолжается. Страны ЕС хотят решать эту проблему с помощью других партнеров. В Евросоюзе заявили, что намерены закупать газ не из России. Соответствующая договоренность была достигнута на встрече министров энергетики европейских стран.

Соглашение предполагает, что наш газ будет исключен из контрактов. Европейцы станут закупать топливо на других рынках. По крайней мере, такие закупки предполагаются. Будут ли они осуществляться только на словах или в реальности, покажет время.

«Питерец.ру» отмечает, что для «Газпрома» это не станет глобальной проблемой. Европа уже давно показала себя в качестве ненадежного партнера. Ну а покупатели на российский газ и так найдутся. Только вот выгоден такой расклад Европе или нет?