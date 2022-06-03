Резника заблокировали

«Питерец.ру» сообщает, что аккаунт бывшего депутата ЗакСа Максима Резника в соцсети VK был заблокирован. Это произошло по требованию Генпрокуратуры России. В этом ведомстве считают, что в постах Резника содержатся недостоверные сведения. Причем эти посты направлены на дестабилизацию обстановки вы нашей стране.

Напоминаем, что бывший парламентарий недавно освободился от домашнего ареста, под которым находился по делу о наркотиках. В результате Резник не смог баллотироваться в депутаты в очередной раз.

Максим Резник – личность неоднозначная. Он известен своими оппозиционными настроениями. Будучи депутатом петербургского парламента, Резник порой оказывался в гуще какого-либо скандала. Так что это известная для Северной столицы фигура.