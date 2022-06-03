ента новостей

14:00
В Купчино задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении
13:49
В Петербурге мужчина угнал каршеринговую иномарку и совершил на ней ДТП
12:03
В Петербурге иномарка сбила несовершеннолетнего велосипедиста
11:58
В Ленобласти задержали подозреваемого в ограблении прохожего
11:55
В Петербурге задержали подозреваемую в мошенничестве в отношении пенсионерки
10:55
Турция переименовывается в «Türkiye», меняя название в ООН
10:49
Районы Шанхая возвращаются к карантину через день после ослабления ограничений
10:35
Резника заблокировали
10:01
Кто подвержен выгоранию
09:43
В Ленобласти пенсионерка отдала мошенникам 100 тысяч рублей
09:33
Байден призывает к ужесточению законов об оружии: «Сколько еще мы готовы терпеть бойню?»
09:08
Будет 115 стран
21:13
В Ленобласти столкнулись фура и автобус
21:07
Отстраненность Смольного от СВО влияет на снижение патриотизма петербуржцев
17:03
В Ленобласти задержали мужчину, похитившего денежные средства у пенсионерки
16:56
В Ленобласти задержали поджигателя автомобиля
16:51
В Ям-Ижора иномарка сбила подростка на мопеде
16:35
В Петербурге иномарка сбили девочку на самокате
16:32
В Петербурге задержали женщину по подозрению в вооруженном хулиганстве
16:09
В Петербурге задержали двоих подростков за езду на угнанной автомашине
16:06
В Петербурге полицейские раскрыли убийство 14-летней давности
15:22
Александр Бельский пожелал подросткам азарта в финале Кубка по футболу
15:20
БФК назначил дату рассмотрения законопроекта об исполнении бюджета города 2021 года
11:48
Беглов побывал в Мариуполе
11:01
В Петербурге двое приезжих с Северного Кавказа снимали интим с малолетками на телефон
10:54
Права ли Собчак в истории с Галицким?
10:09
В больничном комплексе Талсы вооруженный стрелок убил четырех человек
10:06
Машины дешевеют
10:04
Канада обвинила китайских летчиков в опасном приближении к своему самолету-разведчику
01:46
Александр Радулов возвращается в КХЛ, но сможет ли он играть в России на прежнем уровне?
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Политика » Резника заблокировали

Резника заблокировали

0
55
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
rbc.ru
Бывшего депутата заблокировали в соцсети «ВКонтакте»

«Питерец.ру» сообщает, что аккаунт бывшего депутата ЗакСа Максима Резника в соцсети VK был заблокирован. Это произошло по требованию Генпрокуратуры России. В этом ведомстве считают, что в постах Резника содержатся недостоверные сведения. Причем эти посты направлены на дестабилизацию обстановки вы нашей стране.

Напоминаем, что бывший парламентарий недавно освободился от домашнего ареста, под которым находился по делу о наркотиках. В результате Резник не смог баллотироваться в депутаты в очередной раз.

Максим Резник – личность неоднозначная. Он известен своими оппозиционными настроениями. Будучи депутатом петербургского парламента, Резник порой оказывался в гуще какого-либо скандала. Так что это известная для Северной столицы фигура.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

23-04-2016, 09:16
И Резник тоже?
29-07-2021, 09:09
Резник не пойдет на выборы
15-05-2019, 07:49
Затравили Резника?
5-08-2016, 07:31
Резника могут не пустить на выборы
20-04-2022, 16:48
Максима Резника признали виновным по делу о хранении наркотиков
8-08-2016, 09:33
Пока без Резника

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
10
Сегодня, 13:49
В Петербурге мужчина угнал каршеринговую иномарку и совершил на ней ДТП
0
145
Вчера, 21:13
В Ленобласти столкнулись фура и автобус
0
82
Вчера, 16:51
В Ям-Ижора иномарка сбила подростка на мопеде
0
77
Вчера, 16:35
В Петербурге иномарка сбили девочку на самокате
Наверх