Консульство усиленно охраняют

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице усилили охрану диппредставительства Казахстана. Возле генконсульства сконцентрированы большие силы петербургских правоохранителей. Эти меры вызваны массовыми беспорядками, которые сейчас проходят в Казахстане.

На территории наших соседей проходит волна протестов. Все эти беспорядки начались после повышения цен на газ. Президент Токаев ввел чрезвычайное положение в стране. Эти протесты стали полной неожиданностью для властей Казахстана. Токаев видит в этом внешний след и считает, что происходящее организовано и спланировано.

Трудно сказать, чем именно закончится ситуация в Казахстане. В Петербурге же принято логичное решение усилить охрану генконсульства. Это сделано, чтобы предотвратить потенциально опасные ситуации. В этой истории нельзя исключать различные сценарии.