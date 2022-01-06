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Питерец.ру » Политика » Консульство усиленно охраняют

Консульство усиленно охраняют

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Перед зданием генконсульства Казахстана усилили охрану

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице усилили охрану диппредставительства Казахстана. Возле генконсульства сконцентрированы большие силы петербургских правоохранителей. Эти меры вызваны массовыми беспорядками, которые сейчас проходят в Казахстане.

На территории наших соседей проходит волна протестов. Все эти беспорядки начались после повышения цен на газ. Президент Токаев ввел чрезвычайное положение в стране. Эти протесты стали полной неожиданностью для властей Казахстана. Токаев видит в этом внешний след и считает, что происходящее организовано и спланировано.

Трудно сказать, чем именно закончится ситуация в Казахстане. В Петербурге же принято логичное решение усилить охрану генконсульства. Это сделано, чтобы предотвратить потенциально опасные ситуации. В этой истории нельзя исключать различные сценарии.

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