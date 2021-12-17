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Питерец.ру » Политика » Появится тринадцатая пенсия

Появится тринадцатая пенсия

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Власти могут ввести новогоднюю выплату пенсионерам

Поддержка пенсионеров – дело хорошее. К сожалению, в этом направлении у нас возникает больше разговоров, чем реальных действий. Многие пожилые люди получают маленькие пенсии, которых едва хватает на жизнь.

«Питерец.ру» сообщает, что депутаты предложили ввести постоянные новогодние выплаты для пенсионеров. Автором инициативы стал замглавы ЛДПР Ярослав Нилов. Он предложил распространить выплаты на пенсионеров разных групп. Такой проект позволил бы поддерживать этих людей в условиях инфляции.

Нилов сослался на то, что подобная мера уже осуществлялась президентом Путиным. Но эту практику лучше закрепить. Тринадцатая пенсия позволит пожилым людям достойно встретить Новый год и при этом избежать долгов и кредитов из-за нехватки денег на подарки.

Конечно, реализация этой программы потребует серьезных затрат. Например, в следующие году на это понадобится 786 млрд руб. Однако оказывать финансовую поддержку пенсионерам необходимо. Если идея будет реализована, это станет большим подарком для пожилых людей. Жители Петербурга и других городов будут очень рады такому положению вещей. 

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