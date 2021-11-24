Готовится полезное нововведение?

Количество комиссий в петербургском парламенте строго регламентировано. По действующим правилам, их не должно быть больше семи. Однако депутатов такое положение вещей не устраивает. Они хотят изменить соответствующмй пункт городского Устава.

Для этого достаточно переформулировать одну фразу. Нужно сменить «не более семи» на «не менее семи». При таком раскладе количество комиссий ЗакСа может быть не ограничено. Причем инициативу уже одобрил комитет по законодательству.

Какой в этом смысл? В случае корректировки количества комиссий парламент получает некую свободу при формировании структуры. Появляется возможность создавать то число комиссий, которое отвечает актуальным потребностям и соответствует нынешним реалиям.

«Питерец.ру» считает, что главное – это улучшение работы парламента, а е его форма. Если благодаря новшеству, удастся добиться положительных результатов, тогда изменения оправданы. Иначе это будет всего лишь имитацией бурной деятельности.