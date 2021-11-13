Поменялись креслами

Круговорот воды в природе – хорошо знакомое явление, о котором мы узнаем из школьной программы. Но, понаблюдав за жизнью, начинаешь понимать, что многое в нашей действительности движется по кругу.

Например, это касается перестановок чиновников на различных постах. Получается некий квест: побыл на одном месте – перебирайся в другое кресло. Вот и ходят власть имеющие по кругу, а наша жизнь от этого не сильно-то улучшается.

«Питерец.ру» сообщает, что главой администрации Калининского р-на назначен Иван Громов. До этого он занимал аналогичную должность в Петроградском р-не. В освободившемся кресле оказался Владимир Омельницкий – бывший руководитель администрации Пушкинского р-на.

Что касается Василия Пониделко, ранее занимавшего пост главы Калининского р-на, этот чиновник возглавит комитет по благоустройству. Экс-глава Колпинского р-на Анатолий Повелий займет кресло заместителя губернатора и будет курировать сферу ЖКХ.