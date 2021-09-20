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Питерец.ру » Политика » Кого выбрали?

Кого выбрали?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Каковы предварительные итоги выборов?

Вчера завершились выборы в Государственную Думу. ЦИК занимается обработкой протоколов и подсчетом голосов. Данные периодически обновляются, пока известны лишь промежуточные итоги.

Как ожидалось, лидирует «Единая Россия». Партия власти набирает в районе 47%, далее идут коммунисты с показателем 21%, у ЛДПР – менее 8%. «Справедливороссы» пока набирают 7,5%, еще в Госдуму проходит партия «Новые люди», набравшая 5,77%.

Что касается Петербурга, то здесь «Новые люди» и вовсе занимают 2 место на выборах в ЗакС. Понятно, что в лидерах оказалась «Единая Россия». Напоминаем, что выборы проходили на протяжении 3 дней. Люди голосовали на избирательных участках и онлайн.

«Питерец.ру» отмечает, что озвученные итоги являются предварительными. В этом раскладе возможны некоторые изменения. Однако, скорее всего, текущая картина останется. Или же изменения будут незначительными.

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