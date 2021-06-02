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Питерец.ру » Политика » Евросоюз снова требует

Евросоюз снова требует

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81
Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rbc.ru
ЕС требует от России освободить оппозиционера Пивоварова

Если собрать все требования ЕС в адрес России, то получится внушительное собрание сочинений, которое по своему объему способно конкурировать с наследием великих писателей и философов. Но издавать эти требования рано, поскольку поток не умолкает.

«Питерец.ру» сообщает, что представители Евросоюза потребовали от российских властей освободить оппозиционера Пивоварова, задержанного в Северной столице. Причем сделать это нужно незамедлительно. В общем, очередной виток обвинений, призывов, требований – ничего нового! Не удивимся, если опять будут санкции. Или же все ограничится очередной демагогией и банальным сотрясанием воздуха.

С одной стороны, действия наших властей по отношению к оппозиционерам вызывают некоторые вопросы. С другой – это внутренние дела России, куда непозволительно лезть европейским политикам. Им бы лучше в своем огороде разобраться, а не поучать РФ. Европа сошла с ума со своей псевдотолерантностью, обезумела от нелепой борьбы с расизмом, от которой этого расизма становится еще больше. Как говорится, научитесь жить сами, а потом уже учите нас!

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