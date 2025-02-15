Жительница СПб обманула более сотни россиян на 12 млн. рублей

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб раскрыта мошенническая схема, в которой замешана местная жительница. Женщина, выдавая себя за турагента, обманула более сотни россиян на общую сумму в 12 млн. руб.
По данным правоохранительных органов, злоумышленница размещала в интернете объявления о продаже путевок на отдых по очень привлекательным ценам. После того как люди переводили деньги на указанные мошенницей счета, она исчезала, не выполнив своих обязательств.
Сотрудники правоохранительных органов провели расследование и установили личность подозреваемой. Женщину задержали, в ее квартире и офисе были проведены обыски. Возбуждено уголовное дело.
Это далеко не первый случай, когда мошенникам удается завладевать деньгами граждан.