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Питерец.ру » Общество » В СПб готовятся к запуску зимних поездок по Неве на воздушной подушке

В СПб готовятся к запуску зимних поездок по Неве на воздушной подушке

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
neva.travel
Зимние поездки по Неве на воздушной подушке: уникальный способ насладиться красотами Северной столицы

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге готовятся к запуску зимних поездок по Неве на судне на воздушной подушке. Это уникальное транспортное средство способно передвигаться по льду. 

По словам организаторов, поездки будут интересны как жителям города, так и туристам. Они позволят насладиться красотой зимней Невы и сделать яркие фотографии. Кроме того, поездки на воздушной подушке – безопасный способ передвижения по льду, который способен выдержать вес судна. 

Первые такие поездки состоялись летом 2023 года. Они быстро завоевали популярность среди горожан и гостей Северной столицы. Планируется, что зимой поездки будут осуществляться регулярно, а их стоимость будет доступной для широкого круга людей. 

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