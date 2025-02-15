В СПб готовятся к запуску зимних поездок по Неве на воздушной подушке

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге готовятся к запуску зимних поездок по Неве на судне на воздушной подушке. Это уникальное транспортное средство способно передвигаться по льду.

По словам организаторов, поездки будут интересны как жителям города, так и туристам. Они позволят насладиться красотой зимней Невы и сделать яркие фотографии. Кроме того, поездки на воздушной подушке – безопасный способ передвижения по льду, который способен выдержать вес судна.

Первые такие поездки состоялись летом 2023 года. Они быстро завоевали популярность среди горожан и гостей Северной столицы. Планируется, что зимой поездки будут осуществляться регулярно, а их стоимость будет доступной для широкого круга людей.