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Питерец.ру » Общество » Водоканал показал роботов Valli

Водоканал показал роботов Valli

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
tvspb.ru
Петербургский «Водоканал» роботов, задействованных в работе

«Питерец.ру» сообщает, что «Водоканал» продемонстрировал работу своих вездеходов-роботов Valli. Мероприятие прошло в рамках выставки «Россия».

Вездеходы-роботы Valli – это уникальные автономные машины, предназначенные для работы в самых сложных условиях. Они способны передвигаться по пересеченной местности, преодолевать крутые подъемы и спуски, а также работать на ограниченной площади. Эти помощники могут быть использованы для выполнения различных задач, связанных с обслуживанием и ремонтом инженерных сетей.

В ходе мероприятия были продемонстрированы основные возможности вездеходов-роботов Valli. Это уборка мусора, прокладка кабелей и труб, а также проведение ремонтных работ.

В петербургском Водоканале считают, что использование вездеходов-роботов Valli позволит повысить эффективность работы компании и сократить затраты на обслуживание инженерных сетей. Кроме того, это обеспечит безопасность сотрудников при выполнении работ в сложных условиях.

Выставка «Россия» проходит на ВДНХ в Москве. Она объединяет достижения всех 89 регионов страны. Здесь представлены промышленность, наука, культура, искусство, экология, туризм, спорт, цифровая сфера, образование, а также другие направления.

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