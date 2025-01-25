Как будут ходить автобусы в годовщину освобождения от Блокады

«Питерец.ру» сообщает, что в день полного освобождения города от фашистской блокады, который отмечается 27 января, в СПб массово изменят автобусные маршруты. Это связано с проведением памятных мероприятий.

Пассажиров просят быть внимательными и заранее планировать свои поездки с учетом изменений в работе общественного транспорта. Точные сведения о новых маршрутах и расписаниях автобусов можно найти на официальных сайтах городского транспорта или в мобильных приложениях.

Жителям города рекомендуется принимать во внимание эти изменения при передвижениях по городу на своем авто или в такси, а также при поездках в аэропорт. При необходимости нужно заранее продумывать альтернативные маршруты и варианты объездов.