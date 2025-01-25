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Питерец.ру » Общество » Как будут ходить автобусы в годовщину освобождения от Блокады

Как будут ходить автобусы в годовщину освобождения от Блокады

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
rosbalt.ru
27 января в Северной столице будут отмечать освобождение от Блокады: изменятся маршруты городских автобусов

«Питерец.ру» сообщает, что в день полного освобождения города от фашистской блокады, который отмечается 27 января, в СПб массово изменят автобусные маршруты. Это связано с проведением памятных мероприятий.

Пассажиров просят быть внимательными и заранее планировать свои поездки с учетом изменений в работе общественного транспорта. Точные сведения о новых маршрутах и расписаниях автобусов можно найти на официальных сайтах городского транспорта или в мобильных приложениях.

Жителям города рекомендуется принимать во внимание эти изменения при передвижениях по городу на своем авто или в такси, а также при поездках в аэропорт. При необходимости нужно заранее продумывать альтернативные маршруты и варианты объездов.

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