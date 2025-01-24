Как обстоят дела с парковками у Ж/Д вокзалов?

Многие критикуют платные парковки, считая их неудобными и обременительными для водителей. Однако, несмотря на это, данная система в СПб продолжает развиваться и совершенствоваться.

«Питерец.ру» сообщает, что в 2024 году у жд вокзалов СПб парковалось более 2,2 млн. авто. Особенно популярными оказались парковки у Московского и Ладожского вокзалов, которые смогли принять большую часть транспортных средств.

По данным пресс-службы ОЖД, платной парковкой у Московского в прошлом году парковалось свыше 1,6 млн. человек, у Ладожского более 544 тыс. Это свидетельствует о растущем спросе на парковочные места у жд вокзалов СПб, что подчеркивает важность развития транспортной инфраструктуры города.