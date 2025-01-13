Из Петербурга стартовали первые «Лыжные стрелы» сезона

В прошедшие выходные зимний лес стал настоящей ареной для более чем 1100 лыжников, которые приняли участие в первых «Лыжных стрелах» этого сезона. Это мероприятие собрало любителей активного отдыха и спорта, объединяя людей всех возрастов и уровней подготовки. Участники наслаждались не только физической активностью, но и красотой зимней природы, которая в это время года особенно впечатляет.

Следующий массовый заезд запланирован на 18 января в Токсово, а 19 января лыжники смогут прокатиться в Шапках и Орехово. Билеты на эти мероприятия будут доступны бесплатно, и их можно будет получить через официальный сайт (https://spb.kassir.ru/sport/strelyi_2025) начиная с ближайшей среды. Также существует возможность приобрести билеты через Администрации районов, которые будут работать по установленному графику. Для держателей Единой карты петербуржца предусмотрено небольшое количество билетов по специальным условиям, что делает участие в мероприятии доступным для более широкой аудитории.

Интересно, что заезды продлятся до конца марта, и всего планируется провести 30 мероприятий в рамках «Лыжных стрел». Это отличная возможность для горожан и гостей Санкт-Петербурга активно провести время на свежем воздухе, улучшить свою физическую форму и просто насладиться зимними пейзажами. Кроме того, такие массовые мероприятия способствуют популяризации зимних видов спорта и формированию здорового образа жизни среди населения.

Чтобы быть в курсе всех новостей и обновлений, участники и заинтересованные лица могут следить за официальным сообществом «Лыжные стрелы» в ВКонтакте (https://vk.com/l_strela), где публикуются актуальные данные о предстоящих заездах и других событиях. Спортивный Петербург активно поддерживает такие инициативы, и каждый новый заезд становится ярким событием в жизни города, объединяя людей и создавая атмосферу дружбы и единства. Не упустите возможность стать частью этого увлекательного зимнего приключения!