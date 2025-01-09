В Гатчине открылся каток под открытым небом

В городе Гатчина, на пешеходной улице Соборной, расположившейся в самом сердце города и часто именуемой местными жителями «гатчинским Арбатом», появилось долгожданное место отдыха – бесплатный открытый каток. Это знаменательное событие произошло впервые в истории города, подарив жителям и гостям Гатчины прекрасную возможность насладиться зимними забавами на свежем воздухе.

Каток, занимающий площадь 480 квадратных метров, способен вместить до 50 человек одновременно, обеспечивая комфортное катание без излишней тесноты. Ледовое покрытие искусственное, что гарантирует высокое качество льда независимо от погодных условий – будь то морозный день или неожиданный снегопад. Работает каток ежедневно, с 10:00 утра до 21:30 вечера, без выходных, до 15 марта включительно. Сеансы катания длятся полтора часа, позволяя насладиться скольжением вдоволь, а затем освободить место для других любителей зимних развлечений.

Для удобства посетителей организован бесплатный прокат коньков, расположенный непосредственно рядом с катком. Таким образом, любой желающий, независимо от наличия собственного инвентаря, может с лёгкостью присоединиться к зимнему веселью.

Расположение катка на Соборной улице – не случайно. Это оживлённая пешеходная зона, богатая историческими зданиями и уютными кафе. После катания можно согреться чашечкой горячего шоколада или кофе в одном из многочисленных заведений, расположенных неподалёку. Сам каток оснащён качественным освещением, обеспечивающим безопасность катания в вечернее время. Кроме того, на территории катка дежурят волонтеры, готовые оказать помощь посетителям и следить за порядком. Администрация города планирует в будущем расширить инфраструктуру вокруг катка, добавив например, уютные места для отдыха, где можно будет переодеться или просто отдохнуть после активного катания. Это прекрасное место для семейного отдыха, позволяющее провести время весело и с пользой для здоровья. Надеемся, что новый каток станет любимым местом для жителей Гатчины и привлечет множество гостей в этот замечательный город.