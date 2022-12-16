Решаем проблему со снегом и крышами

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице решили уделить особое внимание контролю над уборкой снега и очистки крыш. Этот вопрос обсуждался на заседании специальной комиссии. Рассматривались различные варианты.

Наиболее эффективным способом очистки крыш был признан метод с использованием греющего кабеля. Он будет опробован на 14 объктах. По итогам проверки примут решение.

Для лучшего контроля уборки снега будет введена система, позволяющая фиксировать проблемы. С помощью полученных снимков можно будет увидеть зоны, требующие особого внимания.

Теперь получится эффективнее контролировать очистку различных территорий. Это касается подъездов, тротуаров, площадок, а также качества противогололедной обработки. Посмотрим, какими окажутся изменения.