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Питерец.ру » Общество » Решаем проблему со снегом и крышами

Решаем проблему со снегом и крышами

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
gov.spb.ru
Власти всерьез занялись вопросами снегоуборки и очистки кровель

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице решили уделить особое внимание контролю над уборкой снега и очистки крыш. Этот вопрос обсуждался на заседании специальной комиссии. Рассматривались различные варианты.

Наиболее эффективным способом очистки крыш был признан метод с использованием греющего кабеля. Он будет опробован на 14 объктах. По итогам проверки примут решение.

Для лучшего контроля уборки снега будет введена система, позволяющая фиксировать проблемы. С помощью полученных снимков можно будет увидеть зоны, требующие особого внимания.

Теперь получится эффективнее контролировать очистку различных территорий. Это касается подъездов, тротуаров, площадок, а также качества противогололедной обработки. Посмотрим, какими окажутся изменения.

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