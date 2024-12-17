На этот раз без салюта

«Питерец.ру» сообщает, что СПб отметит Новый год без традиционных салютов. Об этом сообщил глава комитета по культуре Федор Болтин. По его словам, новогодняя ночь пройдет в тишине.

На этот раз Смольный не заложил в бюджет трат на фейерверки. К тому же этот вопрос особо не поднимался жителями города. Так что каких-то проблем по поводу отсутствия салюта не будет.

По такому же пути решили пойти и власти Ленобласти. Губернатор Дрозденко заявил, что в регионе не станут выделять средства на новогодний фейерверк. При этом будет потрачено больше на проведение детских праздников и других новогодних мероприятий – например, на елку, утренники и представления.



В целом подход руководства СПб и области выглядит разумным.