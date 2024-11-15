Падения рождаемости не произошло

«Питерец.ру» отмечает, что в Северной столице не наблюдается падения рождаемости. Некоторые опасения, связанные с этим, все же были. Однако статистика за первые 9 месяцев оказалась обнадеживающей.

Если в прошлом году в СПб родилось 50 тыс. детей, то в текущем – уже 40 тыс. При нынешней динамике рождаемость по итогам 2024 года будет выше или примерно на таком же уровне, как в 2023-м.

Что касается недоношенных детей, то здесь тоже все нормально. В прошлом году их было 2,9 тыс., сейчас – 2,2 тыс. Так что показатель находится на уровне 5,5-6%, что считается хорошей тенденцией.

При этом в Петербурге и Ленобласти, а также по всей стране уделяется серьезно внимание вопросу рождаемости, поддержки беременных женщин и семей. Так, депутаты на днях приняли закон, запрещающий пропаганду отказа от деторождения.