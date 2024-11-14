На КАД между развязками с Приморским шоссе и ЗСД изменят схему движения

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на участке реконструкции КАД между развязками с Приморским шоссе и ЗСД изменится схема движения.

«Начиная с 16 ноября на участке с 0-го по 11-ый километр будет открыто движение по внутреннему кольцу КАД, а начиная с 18 ноября временные технические средства организации дорожного движения будут демонтированы. Ограничения сняты. Движение автомобильного транспорта будет осуществляться в штатном режиме по внешнему и внутреннему кольцу КАД, по двум полосам в каждом направлении. Сохранится только ограничение скоростного режима до 70 км/ч» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит водителей внимательно следить за информацией на табло и знаках переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

«Подрядная организация, выполняющая работы реконструкции северного участка КАД, планирует водить аналогичные ограничения весной 2025 года» - добавил Пузыревский.