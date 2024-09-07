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Питерец.ру » Общество » Водители активно выезжали на «встречку»

Водители активно выезжали на «встречку»

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
sovainfo.ru
Сотрудники ГИБДД фиксировали множество нарушений, связанных с выездом на встречную полосу

«Питерец.ру» сообщает, что в ГИБДД предоставили данные по нарушениям в СПб и области за 26-31 августа. Оказалось, что в последние дни лета почти 600 водителей выезжали на «встречку».

Все было зафиксировано 598 данных нарушений, а также 7 повторных выездов на встречную полосу. Помимо этого, 151 водитель выезжал на «встречку» на дороге с односторонним движением.

В ГИБДД обратили внимание, что выезд на встречную полосу является очень опасным маневром. Большинство происшествий на дороге происходит по этой причине. Иногда подобные выезды заканчиваются трагическими последствиями.

Напоминаем, что при выезде на «встречку» взимается штраф в размере 5 тыс. руб. При повторном нарушении водитель может и вовсе лишиться прав.


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