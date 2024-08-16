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Питерец.ру » Общество » В СПб расселят 17 домов

В СПб расселят 17 домов

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
mr-7.ru
В Северной столице продолжают расселять аварийные дома

«Питерец.ру» отмечает, что в Петербурге продолжают расселять жильцов домов, находящихся в аварийном состоянии. Так, за последние 5 лет новые квартиры получили жители 36 таких домов.

В 2024-2025 годах власти СПб намерены расселить 17 аварийных домов. В текущем году будут улучшены жилищные условия людей, стоящих в очереди, к таковым относятся и льготники. В данную группу очередников входят примерно 5,5 тыс. семей.

Также решается вопрос по жилью для детей-сирот. По словам вице-губернатора Разумишкина, этим людям выделяют квартиры ежегодно. Кроме того, будут выделять квартиры для семей с инвалидами. Еще чиновник отметил и семьи ветеранов боевых действий – им в городе тоже уделяют особое внимание.

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