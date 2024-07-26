ента новостей

13:10
На развязке КАД с Выборгским шоссе перекроют одну полосу
13:08
Генпрокуратура анонсировала ужесточение ответственности за киберпреступления
13:04
Ладожский мост на 45 минут разведут для прохода вверх по реке барже-буксирного состава
12:59
В Ленобалсти мигрант развращал через интернет несовершеннолетних
12:51
Пенсионерка из Гатчины перевела мошенникам более 10,9 млн рублей
12:46
Пенсионер из деревни Корабсельки перевел мошенникам более 13,4 млн рублей
12:40
В Петродворце автоледи на иномарке сбила трехлетнего мальчика
12:17
В Пушкинском районе иномарка сбила 16-летнюю велосипедистку
12:14
В Красном Селе мужчина выстрелил в прохожих из пневматического пистолета
12:08
На улице Кржижановского в мужчину выстрелили из травматического пистолета
10:57
Обрезание могло закончиться трагедией
10:35
Пловец-марафонец стремиться побить рекорд
09:54
В СПб почти нет безработицы
09:21
Лукашенко снова приехал в Петербург для встречи с Путиным
01:45
«Динамо-ЛО» готовится к сезону: ушли Скримов, Вишневецкий, Стрильчук, Каюмов и Пирайнен, пришли Авдоченко, Каванна, Съёмщиков, Борило, Воронков и Мергарехо
00:16
Защитник «Зенита» Тимофей Герасимов может оказаться в «Енисее» и другие переходы Единой Лиги ВТБ летом 2024 года
22:13
В Ленобласти на трассе «Кола» в лобовом ДТП с фурой погибла женщина-водитель «Ниссан Ноут»
15:31
Президент дал поручения по итогам ПМЭФ
15:11
На Ставрополье сгорела баня: при чём здесь «Зенит-2»?
15:03
17% сотрудников ощущают угрозу увольнения
13:35
Во Фрунзенском районе задержали подозреваемых в незаконной постановке на миграционный учет
13:20
В Калининском районе поймали 18-летнего курьера мошенников
13:06
Полиция задержала представительницу кочевого народа, обокравшую пенсинерку с проспекта Ветеранов
12:47
В Колпино поймали подозреваемого в уличном грабеже
08:48
Священника осудили за попытку похищения человека
08:15
Продажи мороженого увеличились в 2 раза
17:21
В Приморском районе в ДТП пострадали три человека
17:14
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Ланского шоссе
11:32
Власти призывают усилить контроль за детьми на воде
11:26
В Ленобласти школьница на иномарке сбила 7-летнего мальчика
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Ладожский мост на 45 минут разведут для прохода вверх по реке барже-буксирного состава

Ладожский мост на 45 минут разведут для прохода вверх по реке барже-буксирного состава

0
41
Опубликовал: Питерец
0
Фото:
Яндекс
На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост в Кировском районе Ленобласти

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия) 29 июля 2024 года в течение 45 минут будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

 «В период с 15:00 до 15:45 для прохода вверх по реке барже-буксирного состава «Як» + «ВЭШ-34020» + «ВЭШ-34021» и вниз барже-буксирного состава «ОТ-2078» + «Пр.ССа5712Р» + «ОТА-862» с максимальным высотным габаритом 21 метр будет производиться разводка моста через реку Нева на 40 километре федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Разводка моста производится представителями подрядной организации ООО «ЕвроТрансСтрой» по согласованию с ФБУ «Администрация «Волго-Балт».

Разводка Ладожского моста производится при температуре наружного воздуха не более +25 ºС и скорости ветра не более 15 м/с.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Все по теме: Ленобласть Кировский район ЛО Ладожский мост развод мостов
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

1-07-2024, 15:50
На трассе "Кола" на 45 минут разведут Ладожский мост для прохода вниз по реке барже-буксирного состава
4-09-2023, 10:00
На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост для прохода вверх по реке барже-буксирного состава
15-07-2022, 10:26
Ладожский мост разведут для прохода вверх по реке барже – буксирного состава
2-08-2021, 12:48
Ладожский мост разведут для прохода вверх по реке барже – буксирного состава
3-07-2023, 11:44
На трассе "Кола" разведут Ладожский мост для прохода вверх по реке барже-буксирного состава
8-08-2023, 16:02
В Ленобласти разведут Ладожский мост для прохода вверх по реке барже-буксирного состава

Происшествия на дорогах

0
36
Сегодня, 12:40
В Петродворце автоледи на иномарке сбила трехлетнего мальчика
0
42
Сегодня, 12:17
В Пушкинском районе иномарка сбила 16-летнюю велосипедистку
0
133
Вчера, 22:13
В Ленобласти на трассе «Кола» в лобовом ДТП с фурой погибла женщина-водитель «Ниссан Ноут»
0
289
24-07-2024, 17:21
В Приморском районе в ДТП пострадали три человека
Наверх