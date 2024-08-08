Бывшая жена Аршавина почти лишилась носа

«Питерец.ру» сообщает, что бывшая жена Андрея Аршавина Алиса Казьмина столкнулась с очень серьезными проблемами со здоровьем. Женщина почти лишилась носа – из-за редкого заболевания у нее разрушились ткани и возник некроз.

В итоге потребовалось несколько пластических операций – Казьминой их уже потребовалось 9. Сейчас экс-супругой прославленного футболиста работает хирург Денис Агапов.

Врач буквально вернул Казьмину к жизни, создав ей новый нос. Кожа собиралась из складок, также пересаживались ушные хрящи. По словам Агапова, пациентке еще нужно сделать 3 операции. Но она уже довольна результатом и называет хирурга спасителем.

Напоминаем, что Алиса Казьмина была женой Андрея Аршавина с 2016 по 2019 год. У них есть совместная дочь Есения.